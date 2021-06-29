Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
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Traktörden düşen kadın ağır yaralandı

Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, tütün tarlasından dönen traktörden düşen kadın ağır yaralandı.

Adıyaman'da, tütün tarlasından dönen traktörden düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman Köyünde tütün tarlasından dönen Ahmet Sürücü, idaresindeki traktörde bulunan Filiz Sürücü (34), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yere düşen Filiz Sürücü yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Filiz Sürücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yoğum bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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