Traktörden düşen hacire, yaşamını yitirdi

03.09.2019 16:20

ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden Hacire Aslan (12) dengesini kaybederek, düştüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde kırsal İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacire Aslan, ailesiyle birlikte üzüm hasadı için İ.Y.'nin kullandığı 63 DZ 526 plakalı traktöre bindi. Arazide ilerleyen traktörün üzerinde dengesini kaybederek düşen Hacire, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri küçük kızı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hacire Aslan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi, sürücü İ.Y. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA