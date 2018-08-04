Traktörden Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde traktörden düşen 8 yaşındaki Umut Demirözü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde Tevfikiye Mahallesi'nde meydana geldi. Gelenbe'den Kırkağaç yönüne giden M.S. idaresindeki 45 F 8677 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Umut Demirözü dengesini kaybederek seyir halindeki traktörden düştü. Domates yüklü römorkun üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirözü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cesedi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

- Manisa