Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı

07.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:51
Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer Dinçtürk, ağır yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer Dinçtürk, ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Ağılköy Karaçay mevkiinde meydana geldi. Akif Dinçtürk, oğlu Ömer'i de bindirdiği traktörle elma bahçesinde çalışmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre dengesini kaybeden minik Ömer, düşüp, ağır yaralandı. Durumu fark eden babası tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen Ömer Dinçtürk, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Ömer'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunu ciddi olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Melania Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Özer Şehrazat Cem Yılmaz
Spor Samatta Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 22:52:35. #1.15#
title