Traktörden ayrılan römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldular

04.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:07

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktör ile bağlantısı ayrılan römork, yol kenarında bulunan otomobile çarparak durabildi.



Kaza sırasında yolda yürüyen anne ile oğlu ise traktörden ayrılan römorku fark edip bir evin merdivenlerine çıkarak kurtulabildi.



Sandıklı Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde seyir halindeki traktör ile römorkun bağlantısı, bilinmeyen bir nedenle ayrıldı.

Traktörden ayrılan römork hızla hareket ederken o sırada yolda oğlu ile birlikte yürüyen anne durumu fark etti. Kendilerini bir apartmanın merdivenlerine atan anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA