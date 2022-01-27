Traktör yardımıyla yaptıkları pistte kayarak karın tadını çıkardılar - Haberler
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Traktör yardımıyla yaptıkları pistte kayarak karın tadını çıkardılar

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Traktör yardımıyla yaptıkları pistte kayarak karın tadını çıkardılar

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir araya gelen köylüler, traktör yardımıyla oluşturdukları pistte kayarak karın keyfini çıkardı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde bir araya gelen köylüler, traktör yardımıyla oluşturdukları pistte kayarak karın keyfini çıkardı.

İlçeye 12 kilometre mesafede bulunan Hacıağaç köyü sakinleri, karda kaymak için traktör yardımıyla köyde pist alanı oluşturdu.

Kayak takımlarını, kızak ve tahtaları yanlarına alarak tepeye tırmanan köylüler, kendilerini yamaç aşağı bıraktı.

Karda kaymanın tadını çıkaran köylüler hep birlikte eğlendi.

Hacıağaç Köyü Muhtarı Murat Ünal, AA muhabirine, güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Köyümüzün her mevsimi güzel. Kayak yapmak, çocukluğumuzdan kalma bir alışkanlık. Kayak takımıyla kaymaya da sonradan alıştık." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, Traktör, Güncel, Haber

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