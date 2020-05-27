Traktör ve zirai ilaç gasp ettiler
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Traktör ve zirai ilaç gasp ettiler

Traktör ve zirai ilaç gasp ettiler Adana'da bir çiftliğe gelen eli silahlı yüzü kar maskeli şahıslar, 2 traktör ve 1 ton zirai ilacı gasp ettikten sonra polis tarafından yakalandı Adana'da bir çiftliğe gelen eli silahlı yüzü kar maskeli şahıslar, 2 traktör ve 1 ton zirai ilacı gasp ettikten...

27.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:06

Traktör ve zirai ilaç gasp ettiler

Adana'da bir çiftliğe gelen eli silahlı yüzü kar maskeli şahıslar, 2 traktör ve 1 ton zirai ilacı gasp ettikten sonra polis tarafından yakalandı

ADANA - Adana'da bir çiftliğe gelen eli silahlı yüzü kar maskeli şahıslar, 2 traktör ve 1 ton zirai ilacı gasp ettikten sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Er'e ait çiftliğe bekçiler Tahir Kaçmaz ve Tekin Erdinlik'in uyuduğu sırada eli silahlı yüzü maskeli kişiler geldi. Şahıslar bekçileri uyandırıp silahla tehdit ettikten sonra çiftlikteki 2 traktör ve 1 ton zirai ilacı gasp edip kayıplara karıştı.

Bunun üzerine bekçiler polisi arayarak gasp edildiklerini bildirdi. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis olay öncesi ve olay sonrası şüphelilerin kullandığı güzergahı güvenlik kameralarından tespit edip adım adım şüphelilere yaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüpheli şahısların Kadir O. ve Ramazan B. olduğunu tespit eden polis, zanlıları olay üzerinden 24 saat geçmeden Doğankent Mahallesi'nde saklandıkları portakal bahçesine yapılan operasyonla yakaladı. Polis bahçede yaptığı aramada gasp edilen 2 traktör ve 1 ton zirai tarım ilacını da ele geçirdi.

Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ramazan B. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanırken, Kadir O. ise itirafçı olduğu için ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çiftlik sahibi Erkan Er olayın üzerinden 24 saat geçmeden gasp edilen traktörlerini ve zirai tarım ilaçlarını bulup kendilerine teslim eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği görevlilerine teşekkür etti.

Traktör ve zirai ilaç gasp ettiler

Kaynak: İHA

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