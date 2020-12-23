Traktör ve otomobil çarpıştı, sürücüler hafif yaralı kurtuldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada iki aracın da sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale E 87 karayolunda 2. Pelitköy çıkışında A.P. yönetimindeki 16 VT 601 plakalı traktör ile T.Ç. yönetimindeki 34 BKJ 541 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör romörkü devrilirken otomobilde ise büyük hasar meydana geldi. Kazaya ilk müdahaleyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptı. Kazada şans eseri iki sürücü de hafif yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı