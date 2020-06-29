Traktör ve balya makinesi arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
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Traktör ve balya makinesi arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Traktör ve balya makinesi arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
29.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:16

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Madenköprü mahallesinde ikamet eden Mustafa Yıldırım, sabah saatlerinde traktörle tarlasına gitti. Traktör ile ot balyalarını hazırlayan Yıldırım, bulunduğu yerin dik olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yamaç aşağı taklalar atan Yıldırım, traktör ve balya makinesinin arasına sıkıştı. Durumu gören köylüler Yıldırım'ın yardımına koşarak sıkıştığı yerden çıkardılar. Ancak, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen Mustafa Yıldırım'ı kurtaramadı.

Mustafa Yıldırım'ın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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