Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki traktör yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Traktör üzerinden yaklaşık 15 metre savrulan yaşlı sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Kenger Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan Kenger Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Veli Topal (72) idaresindeki 45 K 1010 plakalı traktör, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan uçuruma yuvarlandı. Traktör üzerinden yaklaşık 15 metre savrulan sürücünün, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ön otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan acı haberi alarak olay yerine gelen yaşlı adamın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA