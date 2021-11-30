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Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki traktör yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki traktör yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Traktör üzerinden yaklaşık 15 metre savrulan yaşlı sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Kenger Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan Kenger Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Veli Topal (72) idaresindeki 45 K 1010 plakalı traktör, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan uçuruma yuvarlandı. Traktör üzerinden yaklaşık 15 metre savrulan sürücünün, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ön otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan acı haberi alarak olay yerine gelen yaşlı adamın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi

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