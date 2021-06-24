Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan traktörde bulunan 2 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan traktörde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli ilçesi İmecik Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Durmuş A. (47) idaresindeki 39 AT 776 plakalı traktörü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, Durmuş A. ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu Ramazan A. (10) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Ramazan A. Korkuteli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı