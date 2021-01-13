Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kardeş ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kardeş ağır yaralandı

13.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:50
Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kardeş ağır yaralandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 40 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörde bulunan Cengiz Bilge (52) ve kardeşi Çetin Bilge (47) ağır yaralandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 40 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörde bulunan Cengiz Bilge (52) ve kardeşi Çetin Bilge (47) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam, Sultanhisar'a bağlı kırsal Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Bilge ve kardeşi Çetin Bilge, dağlık alanda odun topladı. Kardeşler, akşam saatlerine ağabey Cengiz Bilge'nin kullandığı 09 KA 134 plakalı traktör ile eve dönmek için yola çıktı. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumdan güçlükle kurtarılan 2 kardeş, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin, saplık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


- Aydın
Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kardeş ağır yaralandı
Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kardeş ağır yaralandı
Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kardeş ağır yaralandı
Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kardeş ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Fikri Sağlar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West İrem Derici Ajda Pekkan Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kardeş ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:50:35. #1.15#
title