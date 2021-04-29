Traktör Tır'a arkadan çarptı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, kavşakta dönmeye çalışan Tır'a arkadan gelen bir traktör çarptı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, kavşakta dönmeye çalışan Tır'a arkadan gelen bir traktör çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ocaklı kavşağında dönmeye çalışan Tır'a traktör arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktörde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı