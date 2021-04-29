Traktör Tır'a arkadan çarptı
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Traktör Tır'a arkadan çarptı

Traktör Tır'a arkadan çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, kavşakta dönmeye çalışan Tır'a arkadan gelen bir traktör çarptı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, kavşakta dönmeye çalışan Tır'a arkadan gelen bir traktör çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ocaklı kavşağında dönmeye çalışan Tır'a traktör arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktörde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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