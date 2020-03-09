Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı
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Orhangazi, 3. Sayfa

Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı

Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında, yokuş aşağı inen bir traktör vitesten çıkarak hızla savrulunca mezarlık duvarına çarptı.

09.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:25
Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı

Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında, yokuş aşağı inen bir traktör vitesten çıkarak hızla savrulunca mezarlık duvarına çarptı. Takla atan traktörün sürücüsü boş kanala düşerek yaralandı.


,Kaza saat 16.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Celal Ok (75) isimli yaşlı adam 16 Y 4317 plakalı traktörü ile Üreğil Mahallesi merkezinden Ana yola bağlanan bağlantı yolunda seyir halindeyken, traktör kontrolden çıktı. Arkasında içi su dolu tanker bulunan traktör mezarlık duvarına çarparak savruldu. Duvar boyunca hareket eden traktör yol kenarındaki su kanalına düştü. Traktörden fırlayan yaşlı sürücü Celal Ok yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Celal Ok burada tedavi altına alınırken, takla atan traktör hurdaya döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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