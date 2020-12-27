Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

27.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:10

Aydın'ın Germencik ilçesinde yoldan çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yoldan çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çamköy Mahallesi'nde zeytin toplama işinden dönen Nuri Dinçer yönetimindeki 09 TE 786 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, römorkun altında kalan Dinçer'in kayınvalidesi Gülsüm Kuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Bedia Dinçer, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 19:11:31. #1.15#
title