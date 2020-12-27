Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde yoldan çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde yoldan çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çamköy Mahallesi'nde zeytin toplama işinden dönen Nuri Dinçer yönetimindeki 09 TE 786 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, römorkun altında kalan Dinçer'in kayınvalidesi Gülsüm Kuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Bedia Dinçer, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık