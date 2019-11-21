Traktör sürücüsü pes artık dedirtti
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Traktör sürücüsü pes artık dedirtti

Samsun'un Bafra ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere 'pes' dedirtti.

21.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:05
Traktör sürücüsü pes artık dedirtti

'un ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere 'pes' dedirtti.


Samsun-Sinop karayolunda, yayalara ait yoldan trafiğin yoğunluğu aldırmadan, yolun karşısına geçmeye çalışan traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolun karşına geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan traktör sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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