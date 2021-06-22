Traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla reflektör dağıtımı yapıldı
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Traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla reflektör dağıtımı yapıldı

Traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla reflektör dağıtımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'da çiftçilerin trafikte kazalara karışmasının en aza indirilmesi için "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında seminer verilip reflektör dağıtıldı.

Erzurum'da çiftçilerin trafikte kazalara karışmasının en aza indirilmesi için "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında seminer verilip reflektör dağıtıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca traktörlerin karıştığı trafik kazalarının azaltılması, görünürlüğünün ve farkındalığın artırılması amacıyla Erzurum Valiliği koordinesinde "Reflektör Tak, Görünür Ol" sloganıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.

Bu kapsamda sürücülere traktör kullanımında alınacak emniyet tedbirleri konularında bilgilendirme yapılırken, kazaların önlenmesine yönelik traktörde bulundurulması gerekli teçhizatlar ve traktör sürücülerinin uyması gereken trafik konularında da seminer verildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Alvar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Okay Memiş de vatandaşlarla birlikte traktörlere reflektör taktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Memiş, "Bugün Erzurum'da bir farkındalık oluşturuyoruz. Trafikte yollarımız ne kadar güzel olursa olsun dikkat etmeliyiz. Römorklarda çok sorunlarla karşılaşıyorduk, bunu engellemek adına her çiftçimize reflektör dağıtımı yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla reflektör dağıtımı yapıldı
Traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla reflektör dağıtımı yapıldı
Traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla reflektör dağıtımı yapıldı
Traktör sürücülerine 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla reflektör dağıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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