Traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı

Traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da jandarma ekipleri, 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da jandarma ekipleri, 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kestel köyünde traktörü olan sürücüler ile bir araya geldi. Traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile bu tedbirler kapsamında görünürlüğü arttıran reflektör ve sürücünün devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen koruma çerçevesi demirinin önemi anlatıldı. Traktör sürücülerine üçgen reflektör ve broşürler dağıtıldı. - BURDUR

Traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı

Traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı

Traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı

Traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

 94 yaşında torun katili olan dede kendini savundu! Anne babasını dövdüğü için vurmuş

94 yaşında torun katili olan dede kendini savundu! Anne babasını dövdüğü için vurmuş

 Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti

Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title