Traktör süren çocuklar yürekleri ağza getirdi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, biri 10 diğeri 13 yaşındaki iki çocuğun ailelerinden izinsiz olarak aldıkları öne sürülen traktörle gezintileri, yürekleri ağza getirdi.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, biri 10 diğeri 13 yaşındaki iki çocuğun ailelerinden izinsiz olarak aldıkları öne sürülen traktörle gezintileri, yürekleri ağza getirdi.

Sarıgöl'ün kırsal Günaydamları Mahallesi'nde, 10 Şubat Çarşamba günü biri 10, diğeri ise 13 yaşındaki iki çocuk ailelerinden izinsiz olarak aldıkları öne sürülen traktörle tarla yolunda bir süre gezdi. Çocukların traktörle gezintisi görenlerin yüreğini ağza getirdi. Traktör kullanan iki çocuğu arkadaşları da ilgi ve merakla izledi. Arkadaşlarının zaman zaman traktörlerin arasında gezinmesi korkuttu. İki çocuk bir süre sonra evlerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı