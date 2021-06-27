Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Sarız ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör sulama kanalına devrildi. Kazada traktör üzerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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