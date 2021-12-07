Traktör sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

KARPUZLU, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muammer Y.'nin kullandığı 09 LG 210 plakalı traktör, Kovuk Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta yolcu olarak bulunan ve hafif şekilde yaralanan Güngör Y.'yi yaptığı çalışma ile sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada hafif şekilde yaralanan Güngör Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN