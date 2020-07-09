Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı, kardeşi hayatını kaybetti.

Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
09.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:45

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı, kardeşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alan Yaylası üzerinde Tayfur Küçük'ün kullandığı römorklu traktör seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil ambulans ekipleri geldi. Traktörün üzerindeki sürücünün kardeşi Emre Küçük'ün (24) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Traktör sürücüsü ise ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İç kanaması bulunan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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