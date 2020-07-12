Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba-kız ölümden döndü.

Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba-kız ölümden döndü.

Kaza, ilçeye bağlı Yavu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kızı Ayşe Şen ile tarlaya çalışmaya giden Osman Şen yönetimindeki traktör kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın ardından traktörde sıkışan sürücü vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Talihsiz baba-kız sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA