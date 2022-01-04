Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Emirdoğan Mahallesi'nden bahçelerine çalışmak için giden Mustafa A. yönetimindeki 09 AE 571 plakalı traktör, Aşağı Kayacık Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Umke, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa A, Ayşe A., Mustafa S. ve Fadime S. bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

 Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

 Soyup ateşe verdiği eve saatler sonra tekrar gelip hırsızlık yaptı

Soyup ateşe verdiği eve saatler sonra tekrar gelip hırsızlık yaptı

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title