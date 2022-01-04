EFELER, AYDIN (İHA) - Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Emirdoğan Mahallesi'nden bahçelerine çalışmak için giden Mustafa A. yönetimindeki 09 AE 571 plakalı traktör, Aşağı Kayacık Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Umke, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa A, Ayşe A., Mustafa S. ve Fadime S. bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.