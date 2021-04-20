Traktör şaftına takılan çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktör şaftına takılan çocuk hayatını kaybetti

Traktör şaftına takılan çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde traktörün şaft miline takılarak ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde traktörün şaft miline takılarak ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Sökmen ile tarlada traktörle ilaçlama yaptığı sırada 3 yaşındaki oğlu Yusuf'un kolu şaft miline takıldı. Ağır yaralanan çocuk ilk olarak Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşama yeniden tutundu. Durumunun ağır olması dolayısıyla Adana'da özel bir hastaneye sevk edilen Yusuf Sökmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar
Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma
Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Traktör şaftına takılan çocuk hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:15:32. #1.14#

title