Traktör şaftına takılan çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde traktörün şaft miline takılarak ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde traktörün şaft miline takılarak ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Sökmen ile tarlada traktörle ilaçlama yaptığı sırada 3 yaşındaki oğlu Yusuf'un kolu şaft miline takıldı. Ağır yaralanan çocuk ilk olarak Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşama yeniden tutundu. Durumunun ağır olması dolayısıyla Adana'da özel bir hastaneye sevk edilen Yusuf Sökmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı