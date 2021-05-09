Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
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Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı

Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, kıyafetleriyle beraber toprağa gömülmüş bir kişiye ait kafatası ve kemikler traktör pulluğuna takıldı.

Adıyaman'da, kıyafetleriyle beraber toprağa gömülmüş bir kişiye ait kafatası ve kemikler traktör pulluğuna takıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çamyurdu köyünde ikamet eden Kamber Etyemez isimli kişi, evlerinin yan kısmında bulunan alanı aracının rahat dönüş yapabilmesi için traktör pulluğuyla düzeltmek istedi. Traktörün pulluk kısmına bir taşın takılmasıyla Kamber Etyemez, taşı bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Taşın etrafını kazma ve küreklerle açmak isteyen Etyemez, toprak altında elbise ve ayakkabılarla karşılaştı. Taşın etrafını biraz daha kazan Etyemez bu defa henüz kimliği ile cinsiyeti belirlenemeyen ve yaklaşık 25-30 yıllık olduğu düşünülen bir ceset kalıntısı gördü.

Kafatası ve kemik parçalarını gören Etyemez, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İnsan kafatası ve kemiklerinin bulunduğu Çamyurdu köyünde bugüne kadar kayıp olan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan tek bir kişinin olduğu, bu kişinin de cesedi bulan Kamber Etyemez'in 1934 doğumlu olan ve 1988 yılında aniden kaybolan amcası Mustafa Etyemez'e ait olabileceği tahmin ediliyor.

Olay yerinde incelemelerini tamamlayan jandarma ekipleri, 25-30 yıllık ceset kalıntısının kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla ceset parçalarını adli tıp kurumuna gönderdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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