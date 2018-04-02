Traktör Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Kardal idaresindeki 45 AR 098 plakalı traktör, 19 Mayıs ve Tarzan bulvarları kesişiminde Halis Tanış'ın kullandığı 35 UCA 30 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Kardal yaralandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Kardal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aynı noktada ikinci kaza meydana geldi

Bu arada meydana gelen bu kazanın ardından polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği ve trafiği kontrollü şekilde sağladığı sırada, 19 Mayıs Bulvarı'nda seyreden Necdet Tepeler yönetimindeki 45 AN 366 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Muharrem Bodur idaresindeki 16 GB 814 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza, araçlarda oluşan hasarla atlatıldı.