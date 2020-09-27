Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

27.09.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:51
Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıgöl Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (36) idaresindeki 15 NL 357 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alanda 80 metre yuvarlandı. Kazada M.A. ve traktörde bulunan çocukları E.A. (8) ile E.S.A. (5) yaralandı. Yaralılardan 5 yaşındaki E.S.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Volkan Bozkır Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Hazal Kaya Kemal Ayvaz Nebahat Çehre Meryem Uzerli
Spor Can Bartu Gökhan Töre Fatih Terim Murat Şahin Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Kaza Sabah Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 13:52:46. #1.15#
title