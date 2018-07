Traktör Kullanan Çocuk Yürekleri Ağza Getirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir çocuğun traktör kullanması yürekleri ağza getirirken, yanındaki büyüklerin ise çocuğu yönlendirmesi 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde küçük yaşta bir çocuğun römork takılı ve inşaat malzemesi yüklü traktörü kullanması ve büyüklerin ise normal bir durummuş gibi onu yönlendirmesi görenleri şaşırttı. Bir vatandaş ise bu durumu cep telefonu ile an be an kaydetti. Çocuğun traktördeki inşaat malzemelerini indirmek için uzun uğraşlar vermesi, inşaat alanındaki inşaat çalışanlarının ve çevredekilerin çocuğu yönlendirmesi görenleri hayrete düşürdü. - ADANA