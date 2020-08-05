Traktör kazasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti Amasya'da traktör kazasında yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da traktör kazasında yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da traktör kazasında ağır yaralanan Necmi G.(76) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Necmi G. Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA