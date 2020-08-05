Traktör kazasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Amasya'da traktör kazasında yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
05.08.2020 19:28 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:34
Amasya'da traktör kazasında yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Amasya'da traktör kazasında ağır yaralanan Necmi G.(76) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Necmi G. Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
Kaynak: İHA