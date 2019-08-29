Traktör kazasında ölen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

29.08.2019 18:48

Manisa'nın Demirci ilçesinde, dün devrilen traktörün altında kalan ve hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Tarlaya çalışmaya giden babasının kullandığı 45 U 1485 plakalı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Osman Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şimşek'in cenazesi, Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Oğlunu Kurban Bayramı'ndan bu yana görmediği öğrenilen anne Ayşe Şimşek, büyük üzüntü yaşadı.

Kazada ağır yaralanan baba Ahmet Şimşek'in, Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, dün tarlaya çalışmaya giden Ahmet Şimşek'in kullandığı 45 U 1485 plakalı traktör, Çataloluk Çöğürler mevkisinde devrilmiş, traktörün altında kalan Şimşek ve oğlu Osman Şimşek yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Osman Şimşek ile ayağında kırıklar bulunan Ahmet Şimşek, Demirci Devlet Hastanesine kaldırılmış, Osman Şimşek, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Osman Şimşek'in Manisa'da okuduğu, yaz tatili için köyüne geldiği, 10 gün sonra ise doğum gününü kutlamaya hazırlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA