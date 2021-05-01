Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Aslandede kırsal mahallesinde meydana kazada şarampole devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Aslandede kırsal mahallesinde meydana kazada şarampole devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Aslandede kırsal mahallesinden gerçekleşen traktör kazasından bir kişi hayatını kaybetti. Tarlasında çift süren 1954 doğumlu Recep Sidan yönetimindeki 10 ZH 724 plakalı traktöre şarampole kapılıp devrilince sürücü traktörün altında kaldı. Yörede hayvan otlatan vatandaşlar tarafından görülen kaza Jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri, Ambulans ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Recep Sidan olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kaza yakınlarını yasa boğdu. Savcılık incelemesinin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürülen Recep Sidan yarın öğle namazına müteakip Aslandede mahallesinde toprağa verilecek. - BALIKESİR

Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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