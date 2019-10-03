Traktör kazasında anne kurtuldu çocuğu öldü

03.10.2019 12:06

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Fatma Çolak'ın tarlaya gitmek için kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada, kadın sürücü yaralı olarak kurtulurken, yanında bulunan çocuğu Emirhan Çolak (4) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırırken, yakınlarını ise jandarma ekipleri sakinleştirdi. Kazada yaşamını yitiren 4 yaşındaki Emirhan'ın cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA