Traktör kazası kurbanı baba kız son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün gece meydana gelen traktör kazasında hayatlarını kaybeden baba ve kızı son yolculuklarına da birlikte uğurlandı. Polis akademisini kazanan İrem, son yolculuğuna giyemediği gelinlik ve çok istediği üniformayla uğurlandı. Nazilli'nin kırsal Kızıldere Mahallesinde traktörün dağ yolunda şarampole devrilmesi sonucunda olay yerinde ölen baba Erkan Kurut (45) ile kızı İrem Kurut (19) Kızıldere Mahallesinin Gülağaç köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine Kızıldere başta olmak üzere tüm çevre (Kırsal) Mahallelerden ve Nazilli'den 4 bine yakın vatandaş katıldı. Kara yolundan cenaze aracından alınan sürücü Erkan Kurut ile yanında yolcu olarak bulunan kızı İrem Kurut'un cenazeleri omuzlar üzerinde 500 metre taşınarak mezarlığın bulunduğu alanda önce baba Erkan Kurut ardından da kızı İrem Kurut'un cenaze namazları kılındı.

POLİS OLMAK İSTİYORDU Hayalini kurduğu Polis Akademisini kazanan 19 yaşındaki İrem'in tabutuna giymesinin nasip olmadığı beyaz gelinlik ve çok istediği üniforma örtüldü. Daha sonra İrem ile babası için vatandaşlardan helallik istedi. Cenaze namazına katılan tüm vatandaşlar haklarını helal ettiler. Cenaze namazı sonrasında yine baba kız gömülecekleri mezarlık yerine vatandaşların omuzları üzerinde getirildi. Yan yana kazılan mezarlara gömülerek son yolculuklarına uğurlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA