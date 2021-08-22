Traktör kazası geçirdi cesedi 15 saat sonra bulundu
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Traktör kazası geçirdi cesedi 15 saat sonra bulundu

Traktör kazası geçirdi cesedi 15 saat sonra bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yapılan incelemede meydana gelen feci kazanın yaklaşık 15 saat önce meydana geldiği ve köy yolu olması sebebiyle kazanın fark edilmediği değerlendiriliyor.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde traktör ile köyden ayrılan Seçkin Akıncı (26), tarla yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine idaresindeki traktör devrildi.

Kaza geçirdiği 15 saat sonra ortaya çıktı

Meydana gelen traktör kazasını uzun süre kimse fark etmezken, yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar kazayı fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Eğimli arazi ve tarla yolunda meydana gelen feci kaza sonrasında 15 saat sonra bulunan Seçkin Akıncı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerini yaparken, şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Önceki akşam meydana geldiği ileri sürülen kazada hayatını kaybeden şahsın kazadan önce alkollü olabileceği değerlendirilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Traktör kazası geçirdi cesedi 15 saat sonra bulundu
Traktör kazası geçirdi cesedi 15 saat sonra bulundu
Traktör kazası geçirdi cesedi 15 saat sonra bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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