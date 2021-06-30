Traktör kazalarında "kabin ve robs demiri" faktörü hayati önem taşıyor
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Traktör kazalarında "kabin ve robs demiri" faktörü hayati önem taşıyor

Traktör kazalarında 'kabin ve robs demiri' faktörü hayati önem taşıyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Traktör kazalarında ölüm ve yaralanmaların, "kabin veya robs demiri" olmayan traktörlerin devrilmesi sonucu aracın altında kalınmasından kaynaklandığı bildirildi.

Traktör kazalarında ölüm ve yaralanmaların, "kabin veya robs demiri" olmayan traktörlerin devrilmesi sonucu aracın altında kalınmasından kaynaklandığı bildirildi.

Çorum Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kırsal kesimde hasat döneminin başlaması nedeniyle traktörlere yönelik denetimlerin arttığı belirtildi.

Traktör ve tarım makinelerinin gerek kara yolu gerekse tarlalarda denetlendiğinin kaydedildiği açıklamada, sürücülerin de uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, 42 bin 291 rakamıyla Türkiye'de en fazla traktöre sahip 14'üncü kent olan Çorum'un en çok traktör kazası yaşanan iller arasında ise 11'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

Kentteki trafik kazalarında traktör ve tarım araçlarının önemli bir paya sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, kazaların nedenlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Kazaya karışan traktör sürücülerinin çoğunlukla genç, tecrübesiz ya da refleksleri azalmış, yaşı ilerlemiş sürücüler olduğu, traktörlerin kullanım amacı dışında kullanılarak imkan ve kabiliyetlerine uygun kullanılmadığı, düzenli bakım ve muayenelerinin yaptırılmadığı, yeterli ışık donanımı ve yansıtıcı gibi donanımların eksik olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, "Kaza sonrası ölüm ve yaralanmaların ise 'kabin ve robs demiri' olmayan traktörlerin devrilmesi sonucu aracın altında kalınmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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