Traktör, kamyonla çarpıştı: 2 ağır yaralı
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Traktör, kamyonla çarpıştı: 2 ağır yaralı

12.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:44
Traktör, kamyonla çarpıştı: 2 ağır yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. 

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 karayolu Aşağısarıca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Nihat Demir (58) yönetimindeki 58 EN 414 plakalı traktör ile aynı istikametten gelen Samet Demirbağ (30) yönetimindeki 25 EC 1709 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışma sonrası traktör gövdesinden ikiye bölündü. Kazada traktörde bulunan sürücü ile yanındaki Cihan Demir (31) yaralandı. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

FOTOĞRALI


Traktör, kamyonla çarpıştı: 2 ağır yaralı
Traktör, kamyonla çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI

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