Traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
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Traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Arapgir ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arapgir ilçesi Günyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Adem G. İdaresindeki FİAT marka 44 T 1690 plakalı ticari taksi, Hüseyin B. İdaresindeki 44 AT 301 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, yaralanan ticari taksinin sürücüsü hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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