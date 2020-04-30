Traktör ile römork arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Denizli'de traktör ile römork arasına düşerek sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Denizli'de traktör ile römork arasına düşerek sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi, Kumafşarı Yolu mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Darıveren Mahallesi'nde tarlasına çalışmaya giden Kadir Bilgiç (55) yüklediği malzemeyi boşaltmak için üstüne çıktığı römorktan dengesini kaybederek aşağı düşen Bilgiç, traktör ile römork arasına sıkıştı. Olayı gören çevredekiler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Bilgiç'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA