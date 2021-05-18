Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Akçaağıl köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada; B.Ö. yönetimindeki 06 FS 740 plakalı Toyota marka otomobil, S. K. yönetimindeki 58 SA 932 plakalı traktör ile çarpıştı. Traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan M.Ö., M.Ö., Ö.Ö. ve M. C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Erzincan-Tokat karayolu kısa süreli olarak araç trafiğine kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı