Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Akçaağıl köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada; B.Ö. yönetimindeki 06 FS 740 plakalı Toyota marka otomobil, S. K. yönetimindeki 58 SA 932 plakalı traktör ile çarpıştı. Traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan M.Ö., M.Ö., Ö.Ö. ve M. C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Erzincan-Tokat karayolu kısa süreli olarak araç trafiğine kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Otomobil traktörle çarpıştı, yolun ortasında can pazarı yaşandı
Otomobil traktörle çarpıştı, yolun ortasında can pazarı yaşandı
'Duvardan düştüm' diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cemal Hünal Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 16:31:02. #1.15#

title