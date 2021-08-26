Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi Doğancıl Mahallesi Eskiciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametine doğru seyir halinde olan Sabri A. (50) idaresindeki 34 DZT 986 plakalı otomobil ile Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi Muhtarı Ekrem Karabıyıkoğlu (50) idaresindeki 54 LD 780 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince, traktörde yolcu olarak bulunan İlyas Kamacıoğlu'nun (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sabri A. ile traktör sürücüsü muhtar Karabıyıkoğlu'nun ise yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte cayır cayır yandı
1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte cayır cayır yandı
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:15:12. #1.16#

title