Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Uğur Ayan (32) idaresindeki 55 H 7603 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Samsun karayolu Üniversite Kavşağı mevkisinde aynı yönde giden İbrahim Tanrıverdi'nin (69) kullandığı 55 HV 732 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Nuriye Öztürk (54) ve Ümmü Sare Ayan (2) yaralandı.
Ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Ayan ile Tanrıverdi, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.