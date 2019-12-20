Traktör hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

20.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:14

Mudurnu ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktörü çalarak satan ve alan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ö.K. ile H.Ç. jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.K. ile O.Ç. Mudurnu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan S.K. tutuklandı, O.Ç ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Mudurnu'ya bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktör, yaklaşık bir ay önce evinin önünde park halindeyken çalınmış, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri traktörü çalarak satan S.K. ve Ö.K. ile satın alan O.Ç. ve H.Ç'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA