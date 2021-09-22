Traktör hırsızları, 25 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı - Haberler
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Traktör hırsızları, 25 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
Traktör hırsızları, 25 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde 2 traktör hırsızlığı şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 32 kameradan 25 saatlik görüntü kaydı izlenerek yakalandı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde 2 traktör hırsızlığı şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 32 kameradan 25 saatlik görüntü kaydı izlenerek yakalandı.

Olay, 18 Eylül'de, Kocakurt köyünde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Orhan Emek, traktörünün çalınması üzerine jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu Sivas-Kayseri yolundaki 32 kameradan 25 saatlik görüntü kaydı incelendi. Bunun üzerine şüphelilerin, çaldıkları traktörü Niğde'ye götürdükleri tespit edildi. Niğde İl Jandarma JASAT Timi ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın ardından çalıntı traktöre el koyuldu, R.E. ve Y.C. de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Traktör ise sahibine teslim edildi.


Traktör hırsızları, 25 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Traktör hırsızları, 25 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı - Haberler
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