Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nın En Popüler Kulübü" seçildi
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Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nın En Popüler Kulübü" seçildi

02.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:34
Traktör Futbol Kulübü,

KUALA İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) düzenlediği "Asya'nın En Popüler Kulübü" anketinde en çok oyu aldı.

KUALA İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) düzenlediği "Asya'nın En Popüler Kulübü" anketinde en çok oyu aldı.

Konfederasyonun resmi sitesi "the-AFC.com" adresinde 2020 yılı boyunca düzenlenen ankette finale kalan Traktör, final oylamasında yüzde 51,14 oy alarak en popüler kulüp unvanını almaya hak kazandı.

AFC yönetimi, anketlerde birinci gelen Traktör Kulübünü tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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