Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

24.08.2019 21:05

Bursa İznik'te meydana gelen traktör kazasında, sürücü hayatını kaybetti



Kaza, akşam saatlerinde Hacıosman köyü Kırkharman mevkiinde meydana geldi. 16 H 2714 plakalı traktörü ile bahçesinden evine dönen Cemal Aydın (57) Kırkharman mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan talihsiz çiftçi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA