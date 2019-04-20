Traktör Devrildi, Römorktaki Çok Sayıda Yolcu Yola Savruldu

– Hindistan'da trafikte seyir halinde olan ve römorkunda çok sayıda yolcu taşıyan bir traktör kontrolden çıkıp, devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu yolcular yola savruldu.

Hindistan'da meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan ve römorkunda çok sayıda yolcu taşıyan iki traktörden birinin kontrolden çıkması sonucu devrildiği görülüyor.

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, römorkunda çok sayıda yolcu taşıyan traktörün seyir halindeyken yalpalamaya başladığı görülüyor. Sürücünün bir türlü kontrol edemediği traktörün römorkundaki yolcular da çığlık çığlığa bağırıyor. Traktör kısa süre sonra devriliyor ve römorktaki yolcular yola savruluyor.

Yerel medya, kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini, yaralanan 5 yolcunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA