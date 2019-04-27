Traktör Devrildi, Onlarca Kişi Sürücüyü Çıkarmaya Çalıştı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tandır Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmek için yola çıkan Mehmet Derya (75) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Derya, yaralandı. Mehmet Derya, çağırılan kurtarma ekipleri ve çok sayıda mahalle sakininin çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Derya, ilk müdahalesinin ardından da Gaziantep'e sevk edildi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA