Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı
Konya'nın Ahırlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
26.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:38
Konya'nın Ahırlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Akkise Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim E. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktör sürücüsü ile römorkta bulunan aynı aileden Sabriye (65), Ayşe (27), Muhammed Mustafa (12), Güllü Nur (9) Mustafa (16), Faik (14) ve Kübra E. (10) ile Zekiye Sena K.(12) yaralandı. Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İHA