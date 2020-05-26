Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı
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Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı

Konya'nın Ahırlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Traktör devrildi, 9 kişi yaralandı
26.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:38

Konya'nın Ahırlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akkise Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim E. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktör sürücüsü ile römorkta bulunan aynı aileden Sabriye (65), Ayşe (27), Muhammed Mustafa (12), Güllü Nur (9) Mustafa (16), Faik (14) ve Kübra E. (10) ile Zekiye Sena K.(12) yaralandı. Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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