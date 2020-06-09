Traktör devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Nazilli ilçesi Ödemiş-Beydağ yolu üzerinde meydana geldi. Muammer K. (30) yönetimindeki 09 AAN 557 plakalı traktör, seyir halinde olduğu sırada engebeli yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada, sürücü Muammer K. ile römorkta bulunan Gönül C.(43), Hatice Y. (43), Emine Kavak (44), Halime Y. (9), Ayşen Melda K. (9), Neslihan K. (6), Mert C. (5) ve Melisa K. (17) yaralandı.Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

Kaynak: DHA